Биатлонисты сборной России замерзли в Пекине

Биатлонистам сборной России предоставили дополнительные обогреватели в Олимпийской деревне в Пекине. Об этом РИА Новости сообщил тренер национальной команды Сергей Башкиров.

Специалист заявил, что спортсмены замерзли, поэтому попросили о дополнительных обогревателях. «Насколько это помогло, пока сказать не могу, но от ребят нареканий не слышал», — подчеркнул он, добавив, что номера в Олимпийской деревне стандартные.

27 января телекомментатор Дмитрий Губерниев пожаловался на раздолбайство организаторов Олимпиады в Пекине. Он рассказал, что российские спортсмены семь часов без соблюдения социальной дистанции ждали в аэропорту окончания необходимых по прилете процедур. Также он отметил, что команды везли в холодных автобусах.

Олимпийские Игры в Пекине пройдут с 4 по 20 февраля. Соревнования по биатлону на Олимпиаде стартуют 5 февраля и продлятся до 19-го.