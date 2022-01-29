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Биатлонисты сборной России замерзли в Пекине

Тренер сборной России по биатлону Башкиров заявил, что команде предоставили обогреватели

Фото: Евгений Одиноков / РИА Новости

Биатлонистам сборной России предоставили дополнительные обогреватели в Олимпийской деревне в Пекине. Об этом РИА Новости сообщил тренер национальной команды Сергей Башкиров.

Специалист заявил, что спортсмены замерзли, поэтому попросили о дополнительных обогревателях. «Насколько это помогло, пока сказать не могу, но от ребят нареканий не слышал», — подчеркнул он, добавив, что номера в Олимпийской деревне стандартные.

27 января телекомментатор Дмитрий Губерниев пожаловался на раздолбайство организаторов Олимпиады в Пекине. Он рассказал, что российские спортсмены семь часов без соблюдения социальной дистанции ждали в аэропорту окончания необходимых по прилете процедур. Также он отметил, что команды везли в холодных автобусах.

Олимпийские Игры в Пекине пройдут с 4 по 20 февраля. Соревнования по биатлону на Олимпиаде стартуют 5 февраля и продлятся до 19-го.

Анастасия Борисова
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