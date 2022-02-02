Создан самый быстрый игровой монитор

Китайская компания BOE представила игровой монитор с частотой обновления экрана до 500 герц. Об этом сообщает издание Wccftech со ссылкой на материалы компании.

BOE рассказала о совершенном прорыве в области разработки оксидно-полупроводниковых дисплеев. В заявлении говорится, что это самый быстрый монитор на рынке. Девайс имеет размер дисплея 27 дюймов.

Специалисты отметили, что высокая частота обновления позволяет демонстрировать максимально плавную картинку на экране геймерского монитора. «Технология оксидно-полупроводниковых дисплеев обладает такими преимуществами, как высокая мобильность, низкое энергопотребление в выключенном состоянии, простая технология обработки и большой размер диагонали», — отметили в BOE.

«Потребители считают, что, глядя на разрешение 4K и 8K, они не видят разницы. Однако реальный вопрос заключается в том, действительно ли пользователи оценят возможности нового дисплея и его технологии?» — задались вопросом журналисты.

Весной 2021 года компания Dasung Technology создала монитор с черно-белым экраном, матрица которого базируется на электронных чернилах (E-Ink). Стоимость монитора составила 12 849 юаней, или около 155 тысяч рублей.