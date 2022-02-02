Глава МИД Великобритании собралась в Россию в ближайшее время

Глава МИД Великобритании Лиз Трасс собирается посетить Россию и Украину сразу после выздоровления от COVID-19, следует из сообщения британского дипломатического ведомства.

«Министр выразила свое глубокое разочарование тем, что не смогла приехать на Украину на этой неделе, но надеется перенести свой визит и посетить Москву и Киев в ближайшее время», — сообщил МИД Британии.

31 января Трасс сообщила о положительном результате теста на COVID-19. Она уточнила, что будет соблюдать самоизоляцию и работать из дома.

Визит Трасс на Украину был запланирован на эту неделю. До этого сообщалось, что Трасс и глава Минобороны Бен Уоллес отправятся в Москву на переговоры в ближайшие несколько дней.

В заявлении пресс-службы британского премьера говорилось, что Борис Джонсон поручил министру иностранных дел и главе оборонного ведомства поехать в Москву для переговоров со своими коллегами в ближайшие дни.