Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталДеловой климатСоциальная сфераКриптовалютаИнвестиции
Экономика

Экспорт угля в России установил исторический рекорд

Замминистра энергетики РФ Бобылев: в 2021 году экспорт угля достиг рекордных 227 млн тонн

Фото: Александр Патрин / РИА Новости

Заместитель министра энергетики России Петр Бобылев рассказал, что объем экспорта угольной продукции в 2021 году установил исторический рекорд и составил 227 миллионов тонн. Его слова приводит пресс-служба Минэнерго. Эта цифра оказалась на 7,6 процента выше показателей 2020 года.

Кроме того, по итогам 2021 года добыча угля в России почти вернулась к допандемийному уровню 2019-го, превысив 438 миллионов тонн и на 8,6 процента «обогнав» цифры 2020-го. По словам Бобылева, в текущем году главные задачи угольной отрасли связаны с мировой экологической и климатической повесткой. Замминистра напомнил, что в этой области в стране уже реализовали несколько реформ, и добавил, что они дали положительный результат.

Материалы по теме:
Чистый эксперимент. Сахалин решил стать углеродно-нейтральным за три года. Насколько это реально?
Чистый эксперимент.Сахалин решил стать углеродно-нейтральным за три года. Насколько это реально?
24 декабря
Климатический сдвиг. Как глобальное потепление влияет на психическое здоровье?
Климатический сдвиг.Как глобальное потепление влияет на психическое здоровье?
29 января

Одна из целей в плане развития угольной отрасли — кратное снижение уровня вредных сбросов в воду и выбросов в атмосферу, отметил Бобылев. «Россия как сторона Парижского соглашения поддерживает курс на снижение выбросов парниковых газов глобальной мировой экономики. И угольная промышленность не может не стать частью этой работы. Исходя из существующих технологий, к 2050 году угольщики планируют на четверть снизить выбросы парниковых газов. Более того, с точки зрения экологической составляющей, прорабатываются сценарии развития отрасли, позволяющие вдвое снизить выбросы и сбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух и в водные объекты», — подчеркнул замминистра.

В январе Бобылев заявил, что в ближайшие годы Россия намерена резко увеличить поставки угля в Китай, так как страна испытывает трудности с выработкой электроэнергии. На данный момент КНР уже является крупнейшим покупателем российского угля. На его долю приходится почти 18 процентов экспорта по итогам 2020 года (37,7 миллиона тонн). По данным Минэнерго, в первом полугодии 2021 года поставки выросли почти в полтора раза — до 24,15 миллиона тонн.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Софья Ермакова
Обсудить
Последние новости
Президент Хорватии обвинил Британию в разжигании российско-украинского конфликта
В России решили не ограничивать минимальную площадь квартир
Европейский суд поддержал «Газпром» в деле против Польши
В Москве протестируют уникальную сеть 5G
Талибам запретили ходить в парки развлечений с оружием
Заболевшему COVID-19 россиянину доставили наркотики прямо в столичную больницу
Россиянам объяснили тайное значение снежков в сети
Улицу в Омске назовут именем участника захвата власти в СССР в составе ГКЧП
Вдова получила знак от покойного мужа, пошла на свидание и обрела любовь
Тренер по верховой езде оценил умение Ким Чен Ына держаться на лошади
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.