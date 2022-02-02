Экспорт угля в России установил исторический рекорд

Заместитель министра энергетики России Петр Бобылев рассказал, что объем экспорта угольной продукции в 2021 году установил исторический рекорд и составил 227 миллионов тонн. Его слова приводит пресс-служба Минэнерго. Эта цифра оказалась на 7,6 процента выше показателей 2020 года.

Кроме того, по итогам 2021 года добыча угля в России почти вернулась к допандемийному уровню 2019-го, превысив 438 миллионов тонн и на 8,6 процента «обогнав» цифры 2020-го. По словам Бобылева, в текущем году главные задачи угольной отрасли связаны с мировой экологической и климатической повесткой. Замминистра напомнил, что в этой области в стране уже реализовали несколько реформ, и добавил, что они дали положительный результат.

Одна из целей в плане развития угольной отрасли — кратное снижение уровня вредных сбросов в воду и выбросов в атмосферу, отметил Бобылев. «Россия как сторона Парижского соглашения поддерживает курс на снижение выбросов парниковых газов глобальной мировой экономики. И угольная промышленность не может не стать частью этой работы. Исходя из существующих технологий, к 2050 году угольщики планируют на четверть снизить выбросы парниковых газов. Более того, с точки зрения экологической составляющей, прорабатываются сценарии развития отрасли, позволяющие вдвое снизить выбросы и сбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух и в водные объекты», — подчеркнул замминистра.

В январе Бобылев заявил, что в ближайшие годы Россия намерена резко увеличить поставки угля в Китай, так как страна испытывает трудности с выработкой электроэнергии. На данный момент КНР уже является крупнейшим покупателем российского угля. На его долю приходится почти 18 процентов экспорта по итогам 2020 года (37,7 миллиона тонн). По данным Минэнерго, в первом полугодии 2021 года поставки выросли почти в полтора раза — до 24,15 миллиона тонн.