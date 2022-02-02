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США заявили о готовности к контактам с Россией на всех уровнях

Постпред США при ООН Томас-Гринфилд: Вашингтон готов к дискуссии с Россией об Украине
Линда Томас-Гринфилд

Линда Томас-Гринфилд. Фото: Andrew Kelly / Reuters

Постоянный представитель США при ООН Линда Томас-Гринфилд заявила о готовности Вашингтона к контактам с Россией по ситуации вокруг Украины на всех уровнях. Об этом она рассказала в эфире телеканала MSNBC.

«Президент [США Джо] Байден уже дважды разговаривал с президентом [РФ Владимиром] Путиным. Хотя мне ничего не известно о планах новой встречи, могу сказать, что мы готовы к продолжению дискуссий на всех уровнях», — отметила она на вопрос журналиста о том, планируют ли США в ближайшее время провести новые встречи глав внешнеполитических ведомств или лидеров двух стран, которые посвящены ситуации вокруг Украины и российским обеспокоенностям в сфере безопасности.

«С самого начала мы ясно сказали, что хотим, чтобы Россия нашла решение за столом переговоров, а не на поле боя», — сказала постпред.

Как заявила Томас-Гринфилд, слова президента РФ Владимира Путина о том, что озабоченности Москвы по поводу безопасности проигнорировали, стал знаком того, что диалог между Соединенными Штатами и Россией по этому вопросу продолжается.

Ранее Томас-Гринфилд в интервью объяснила, что посыл и риторика Вашингтона о якобы готовящейся Россией в отношении Украины эскалации отличается от риторики киевских властей. «Наш посыл другой, наша риторика немного другая, но то, что мы видим на границе, – на этот счет споров нет», — пояснила она.

Марина Совина
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