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Названы первые восемь симптомов омикрона

Express: ломота в теле и усталость появляются в первые два дня после заражения омикроном

Фото: Globallookpress.com

Самыми ранними симптомами омикрон-штамма коронавируса являются першение в горле, боль в пояснице, заложенность носа, головная боль, усталость, чихание, ночная потливость и ломота в теле. Об этом со ссылкой на данные, полученные врачами из Великобритании, США и Южной Африки, сообщает газета Express.

В публикации утверждается, что указанные восемь симптомов могут возникнуть в первые два дня после контакта человека с омикроном. В отдельных случаях ожидать их появления можно до 14 суток.

По словам Райана Роуча, генерального директора южноафриканской страховой компании Discovery Health, обычно первые симптомы заражения омикроном проявляются в течение первых трех дней.

В случае их обнаружения рекомендуется самоизолироваться на десять дней и сдать анализы на наличие инфекции.

Согласно руководителю научной группы разработки новых методов диагностики на основе технологий секвенирования ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Камилю Хафизову, подвид омикрон-штамма коронавируса ВА.2, который иначе называют «стелс-омикроном», выявили в 44 регионах России.

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Иван Потапов
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