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Теннисиста Медведева номинировали на спортивный «Оскар»

Теннисиста Медведева номинировали на премию «Прорыв года» Laureus World Sports Awards

Фото: Daniel Pockett / Getty Images

Российского теннисиста Даниила Медведева номинировали на премию Laureus World Sports Awards, которую называют спортивным «Оскаром». Об этом сообщается на сайте компании.

25-летний спортсмен будет бороться за награду в категории «Прорыв года». На приз в этой номинации также претендуют австралийская пловчиха Ариарне Титмус, британская теннисистка Эмма Радукану, индийский метатель копья Нирадж Чопра, испанский футболист «Барселоны» Педри и венесуэльская легкоатлетка Юлимар Рохас.

На данный момент Медведев является второй ракеткой мира. В прошлом году теннисист выиграл турнир «Большого шлема» — US Open. Также он дважды доходил до финала Australian Open (2021, 2022) и еще один раз — до решающей стадии US Open в 2019 году.

Вручение премии Laureus World Sports Awards пройдет в виртуальном формате в апреле этого года. Россияне несколько раз выигрывали эту премию. Так, теннисист Марат Сафин становился лауреатом в номинации «Прорыв года» в 2001-м, а легкоатлетка Елена Исинбаева дважды — в 2007 и 2009 годах.

Анастасия Борисова
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