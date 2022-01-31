Медведев сократил отставание от Джоковича

Российский теннисист Даниил Медведев остался второй ракеткой мира по итогам Australian Open. Рейтинг доступен на сайте Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP).

Медведев набрал 10 125 очков и сократил отставание от лидирующего серба Новака Джоковича, имеющего в активе 11 015 очков. Отрыв серба до этого составлял 2080 очков, теперь он уменьшился до 890 баллов. Испанец Рафаэль Надаль, выигравший Australian Open, остался на пятой точке с 6875 очками. Еще один россиянин Андрей Рублев опустился с шестой строчки на седьмую.

Медведев проиграл Надалю в финале Australian Open 30 января. Решающий поединок турнира в Мельбурне продлился более пяти часов. Встреча завершилась со счетом 2:6, 6:7 (5:7), 6:4, 6:4, 7:5 в пользу Надаля. По итогам турнира россиянин заработал более 1,1 миллиона долларов.

Медведев один раз в карьере выигрывал турнир «Большого шлема». Это произошло на US Open в прошлом году.