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Среда обитания

В России появится система экомониторинга

Вице-премьер Абрамченко: система мониторинга качества экологии в РФ появится к 2030 году
Виктория Абрамченко

Виктория Абрамченко. Фото: Максим Блинов / РИА Новости

В 2022 году в России запустят федеральный проект «Комплексная система мониторинга окружающей среды». Об этом заявила заместитель председателя правительства Виктория Абрамченко, сообщили «Ленте.ру» в ее пресс-службе.

Новая система экомониторинга, которая появится в стране к 2030 году, станет собирать данные о воде, почве, воздухе, недрах, выбросах и поглощении парниковых газов, а также о негативных источниках воздействия на окружающую среду и объектах накопленного экологического вреда. Запуском проекта займется публично-правовая компания «Российский экологический оператор».

«Без единого достоверного ресурса невозможно принятие оперативных управленческих решений по реагированию на экологические происшествия и предотвращение экологических катастроф. Таким ресурсом станет комплексная информационная система мониторинга состояния окружающей среды», — подчеркнула вице-премьер.

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Единая информационная система будет разработана к 2024 года. Ее интегрируют в другие проекты госорганов. Кроме того, к ней получат доступ и граждане страны, и юридические лица.

Ранее в России предложили новое наказание за загрязнение воздуха. Минприроды страны призвало ввести оборотные штрафы за срыв эксперимента по квотированию выбросов вредных веществ.

Марина Совина
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