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Глава ЛНР заявил о желании Украины выйти из Минских соглашений

Глава ЛНР Пасечник заявил, что действия Киева направлены на эскалацию конфликта в Донбассе
Леонид Пасечник

Леонид Пасечник. Фото: Alexander Ermochenko / Reuters

Риторика украинских властей все чаще демонстрирует желание Киева выйти из Минских соглашений. Об этом заявил глава самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР) Леонид Пасечник, пишет РИА Новости.

По его словам, действия Киева направлены на эскалацию конфликта в Донбассе. В качестве примера Пасечник назвал указ президента Украины Владимира Зеленского об увеличении численности армии, а также регулярные отправки военных, инструкторов, наемников, техники и вооружения.

Кроме того, глава ЛНР выразил уверенность, что «Украина не заинтересована в мире».

Ранее Пасечник выразил надежду на прямые переговоры с Зеленским. «Я, как и все жители Луганской народной республики, не теряю надежды, что вы, Владимир Александрович, все-таки опомнитесь, согласитесь на прямые переговоры с республиками Донбасса», — обратился глава ЛНР к президенту Украины.

Ксения Назарова
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