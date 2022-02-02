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Глава ЛНР выразил надежду на прямые переговоры с Зеленским

Глава ЛНР Пасечник захотел вести прямые переговоры с президентом Украины Зеленским

Фото: Максим Захаров / РИА Новости

Самопровозглашенная Луганская народная республика (ЛНР) хочет вести прямые переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским. Об этом заявил глава ЛНР Леонид Пасечник. Его слова передает Telegram-канал «Марочко Live».

«Я, как и все жители Луганской народной республики, не теряю надежды, что вы, Владимир Александрович, все-таки опомнитесь, согласитесь на прямые переговоры с республиками Донбасса», — обратился Пасечник к президенту Украины.

Глава ЛНР выразил также пожелания в комментарии к заявлениям главы МИД Украины Дмитрия Кулебы, который в среду, 2 февраля, исключил предоставление особого статуса для областей Донбасса. «Никакого особого статуса, как представляет Россия, никакого права вето не будет», — сказал украинский министр. По мнению главы ЛНР, такая риторика показывает желание Киева выйти из Минских соглашений.

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Призывая на переговоры Зеленского, он в то же время раскритиковал его недавние решения. Пасечник выразил обеспокоенность увеличением украинской армии. «Украина не заинтересована в мире. Президенту Зеленскому нужны только денежные транши и вооружение для силовиков», — заявил он.

Тем временем в самопровозглашенной Донецкой народной республике (ДНР) эвакуировали более 75 тысяч человек из-за угрозы взрывов на ее территории. В ДНР мины обнаружили в 400 зданиях в 16 населенных пунктах.

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Дмитрий Настасьев
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