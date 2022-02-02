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В Германии заявили об убывающей мощи США

Эксперт Дембински: в Германии знают, что мощь США убывает

Фото: Ints Kalnins / Reuters

В Германии знают, что мощь США убывает, а Китай представляет для них главную угрозу, заявил Defence24 старший научный сотрудник и руководитель проекта Института исследования проблем мира во Франкфурте Маттиас Дембински.

По его словам, «американцы когда-нибудь обратятся к Азии». Дембински отметил, что появляется все больше свидетельств того, что «Европе необходимо взять на себя больше ответственности за собственную безопасность».

«Как долго мы можем ожидать, что американцы будут готовы поддерживать нас специализированными системами, такими как воздушные танкеры, военная разведка или спутники?» — задается вопросом эксперт. По его мнению, в настоящее время Евросоюз «знает и принимает», что пока ему «нужна поддержка американцев».

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В январе Space24 сообщило, что в середине декабря прошлого года компании Airbus и OneWeb подписали партнерское соглашение о предоставлении услуг спутниковой связи на низкой околоземной орбите в интересах военных в Европе.

В декабре 2021 года Defense News сообщило, что Минобороны США захотело напрямую подключить коммерческие спутники, предоставляющие изображения поверхности Земли, к своим будущим орбитальным сетям, что позволит солдатам в полевых условиях быстрее получать доступ к соответствующим данным.

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Иван Потапов
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