Спорт
ВсеФутболАнглийский футболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиада
Бесплатная ставка 2000 р.
Смотри матчи бесплатно
Рубин
Отменён
Сочи
Товарищеские матчи (клубы)|Товарищеские матчи
Спартак М
0:0
1-й тайм
live
Рига
Товарищеские матчи (клубы)|Товарищеские матчи
ЦСКА
Сегодня
17:00 (Мск)
Виборг
Товарищеские матчи (клубы)|Товарищеские матчи
Вашингтон Кэпиталз
Завтра
03:00 (Мск)
Эдмонтон Ойлерз
НХЛ - регулярный чемпионат
Детройт Ред Уингз
Завтра
03:30 (Мск)
Лос-Анджелес Кингз
НХЛ - регулярный чемпионат
Чикаго Блэкхоукс
Завтра
05:30 (Мск)
Миннесота Уайлд
НХЛ - регулярный чемпионат
Спорт

Губерниев оценил отказ сборной России по хоккею лететь с другими олимпийцами

Губерниев об отказе хоккейной сборной лететь общим рейсом: Жамнову и Ковальчуку аплодирую

Фото: @guberniev_dmitry

Комментатор Дмитрий Губерниев оценил отказ сборной России по хоккею лететь общим рейсом с другими олимпийцами. Мнением он поделился в своем Telegram-канале.

«Хоккеисты — молодцы! Алексею Жамнову и Илье Ковальчуку аплодирую! Нашли возможность и организовали рейс, и команда полетит отдельно!» — написал Губерниев. Он отметил, что была проведена правильная менеджерская работа.

Губерниев добавил, что уже зафиксировано несколько случаев, когда атлеты сдавали отрицательные тесты перед отъездом, а по прилете в Китай получали положительные. «Риски заболеть необходимо свести до минимума! Хоккеисты две недели сидели на карантине, вот и продлили себе карантин еще на восемь часов полета!» — заявил комментатор. Он пожелал хоккеистам получить отрицательные тесты в Пекине и побороться за золотые медали Олимпиады.

Ранее 2 февраля стало известно, что мужская сборная России по хоккею отказалась лететь на Игры с представителями других видов спорта. Причиной отказа стало опасение заразиться коронавирусом. В сборной обеспокоены тем, что ранее после перелета общим рейсом положительные тесты были выявлены в женской хоккейной команде.

Олимпийские игры пройдут с 4 по 20 февраля. Сборная России под руководством Жамнова на групповом этапе сыграет с командами из Чехии, Швейцарии и Дании.

Дарья Коршунова
Обсудить
Последние новости
Академик РАН назвал возможную долю неофициально болеющих COVID-19 при омикроне
Мурашко сообщил о росте числа пациентов с COVID-19 под наблюдением врачей
Метеоролог назвал срок таяния снега в Москве
Электрический кабель оборвался и убил 26 человек на рынке в Конго
Собянин заявил о выходе на плато по заболеваемости COVID-19
Собянин оценил ситуацию с COVID-19 в Москве
Российский вирусолог раскрыл концентрацию омикрона в легких
Китаец захотел купить квартиру в России и остался ни с чем
В Германии запуск «Северного потока-2» связали с кризисом вокруг Украины
В «Красной поляне» остановилась канатная дорога с туристами
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.