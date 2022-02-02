Губерниев оценил отказ сборной России по хоккею лететь с другими олимпийцами

Комментатор Дмитрий Губерниев оценил отказ сборной России по хоккею лететь общим рейсом с другими олимпийцами. Мнением он поделился в своем Telegram-канале.

«Хоккеисты — молодцы! Алексею Жамнову и Илье Ковальчуку аплодирую! Нашли возможность и организовали рейс, и команда полетит отдельно!» — написал Губерниев. Он отметил, что была проведена правильная менеджерская работа.

Губерниев добавил, что уже зафиксировано несколько случаев, когда атлеты сдавали отрицательные тесты перед отъездом, а по прилете в Китай получали положительные. «Риски заболеть необходимо свести до минимума! Хоккеисты две недели сидели на карантине, вот и продлили себе карантин еще на восемь часов полета!» — заявил комментатор. Он пожелал хоккеистам получить отрицательные тесты в Пекине и побороться за золотые медали Олимпиады.

Ранее 2 февраля стало известно, что мужская сборная России по хоккею отказалась лететь на Игры с представителями других видов спорта. Причиной отказа стало опасение заразиться коронавирусом. В сборной обеспокоены тем, что ранее после перелета общим рейсом положительные тесты были выявлены в женской хоккейной команде.

Олимпийские игры пройдут с 4 по 20 февраля. Сборная России под руководством Жамнова на групповом этапе сыграет с командами из Чехии, Швейцарии и Дании.