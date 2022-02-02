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Названы способы пить спиртное без риска стать алкоголиком

Британский медик Престон назвал способы пить алкоголь «осознанно», не став алкоголиком

Фото: Pixabay

Эксперт британской клиники по лечению зависимостей Delamere Мартин Престон назвал несколько способов, как подойти к распитию спиртного «осознанно», не опасаясь возможности стать алкоголиком. Об этом сообщает «Медик Форум».

Специалист отметил, что часто пьющие люди рискуют слишком сильно втянуться в этот процесс и сильно навредить своему здоровью. В первую очередь необходимо настроить себя так, чтобы удержаться от того, чтобы начать пить до конца рабочей недели. По словам Престона, люди начинают это делать из-за физической и моральной усталости от работы, однако, если при этом выпивать еще и на выходных, человек начнет чувствовать себя истощенным и разбитым.

Также медик призвал воздержаться от распития шотов или смешивания разных видов алкогольных напитков, так как это может привести к быстрой потере контроля и неприятным последствиям на утро. Он советует в перерывах между употреблением спиртных напитков, а также перед сном выпивать немного воды, чтобы не допустить обезвоживания организма. Наконец, важно уметь отказываться выпивать «за компанию» и принимать решение провести вечер в трезвом уме, что поможет в развитии самоконтроля.

Ранее главный нарколог департамента здравоохранения Москвы Евгений Брюн предупредил россиян об опасности употребления алкоголя при простуде, ОРВИ и COVID-19. По его словам, спиртосодержащие напитки вызывают дополнительную нагрузку на сердце и интоксикацию.

Марина Совина
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