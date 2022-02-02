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Итальянская прокуратура начала расследование в отношении экс-премьера

Прокуратура Италии изъяла документы у экс-премьера Конте в ходе расследования о махинациях

Фото: Remo Casilli / Reuters

В доме у главы итальянского общественно-политического «Движения 5 звезд», бывшего премьера Джузеппе Конте были изъяты документы, связанные с консультационной помощью экс-главы правительства Италии ряду крупных компаний. Об этом сообщила римская газета Domani.

По информации издания, санкцию на изъятие документов в рамках расследования о коррупции и махинациях дала итальянская прокуратура. Несколько недель назад в условиях секретности сотрудники финансовой гвардии Италии забрали счета-фактуры на сумму 300-400 тысяч евро, которые были выписаны в качестве оплаты за консультационные услуги Конте.

В ходе расследования выяснилось, что компании, которым Конте оказывал услуги, принадлежали известному итальянскому предпринимателю Франческо Беллависте Кальтаджироне. Прокуратура начала дело в отношении предпринимателя после показаний адвоката Пьеро Амары, на данный момент он находится в тюремном заключении по обвинению в мошенничестве в области строительства.

Правоохранители считают, что компании Кальтаджироне связаны с преступными схемами арестованного Амары. В рамках расследования прокуратура также изъяла документы еще у трех адвокатов, которые оказывали содействие предпринимателю.

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24 января

29 января президент Италии Серджо Маттарелла был переизбран на новый срок. Его победа оказалась возможной после обращения к нему ведущих политических сил страны и руководителей регионов. До этого он неоднократно заявлял, что не заинтересован во втором семилетнем сроке.

26 января премьер-министр Италии Джузеппе Конте подал в отставку на фоне политического кризиса в стране. Конте объявил о решении покинуть пост в ходе заседания Совета министров 26 января.

В Италии разразился политический кризис после того, как одна из партий правящей коалиции вышла из состава правительства. Бывший премьер-министр страны и лидер центристской партии «Живая Италия» Маттео Ренци заявил, что два министра от его партии покинули состав правительства. В результате распада правящей коалиции действующий премьер Джузеппе Конте утратил большинство в итальянском сенате.

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Дмитрий Сотак
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