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Медведева поддержала первого небинарного фигуриста в истории Олимпийских игр

Медведева заявила, что спокойно относится к участию небинарного фигуриста Ледюка в ОИ
Евгения Медведева

Евгения Медведева . Фото: Михаил Воскресенский / РИА Новости

Российская фигуристка Евгения Медведева в интервью YouTube-каналу «Больше спорта» прокомментировала информацию о том, что американский фигурист Тимоти Ледюк станет первым небинарным спортсменом на Олимпийских играх в Пекине.

Спортсменка заявила, что спокойно относится к выбору гендерной идентичности, подчеркнув, что предпочитает выбирать людей по манере общения. «Мы люди. Мы не обязаны любить друг друга, но обязаны уважать выбор других людей. У меня такое мнение: если ты осуждаешь выбор другого человека, значит, где-то ты не уважаешь свой выбор», — посчитала она.

10 января американская сборная по фигурному катанию объявила состав на зимние Олимпийские игры-2022 году в Пекине. В список попал Ледюк, который идентифицирует себя гендером, выпадающим из бинарной системы. После этого часть российских спортсменов раскритиковала фигуриста.

Ледюк выступает в паре с Эшли Кейн-Гриббл. В январе этого года пара стала чемпионами США и отобралась на Игры-2022 в Китае.

Анастасия Борисова
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