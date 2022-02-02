Медведева поддержала первого небинарного фигуриста в истории Олимпийских игр

Российская фигуристка Евгения Медведева в интервью YouTube-каналу «Больше спорта» прокомментировала информацию о том, что американский фигурист Тимоти Ледюк станет первым небинарным спортсменом на Олимпийских играх в Пекине.

Спортсменка заявила, что спокойно относится к выбору гендерной идентичности, подчеркнув, что предпочитает выбирать людей по манере общения. «Мы люди. Мы не обязаны любить друг друга, но обязаны уважать выбор других людей. У меня такое мнение: если ты осуждаешь выбор другого человека, значит, где-то ты не уважаешь свой выбор», — посчитала она.

10 января американская сборная по фигурному катанию объявила состав на зимние Олимпийские игры-2022 году в Пекине. В список попал Ледюк, который идентифицирует себя гендером, выпадающим из бинарной системы. После этого часть российских спортсменов раскритиковала фигуриста.

Ледюк выступает в паре с Эшли Кейн-Гриббл. В январе этого года пара стала чемпионами США и отобралась на Игры-2022 в Китае.