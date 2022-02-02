Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатрФотография
Культура

По делу об ограблении вдовы Александра Градского задержан второй подозреваемый

Домработника певца Градского и его жены Коташенко заподозрили в участии в ограблении
Александр Градский и Марина Коташенко

Александр Градский и Марина Коташенко. Фото: Anatoly Lomokhov / Global Look Press

По делу об ограблении вдовы певца Александра Градского Марины Коташенко задержан второй подозреваемый, со ссылкой на источник передает «Пятый канал».

Им оказался домработник, трудившийся в загородном коттедже знаменитости. Среди вещей подозреваемого нашли ксерокопию паспорта одного из участников налета, который, вероятно, сейчас находится за границей. Сотрудники правоохранительных органов проверяют его на причастность к инциденту.

Ранее первый задержанный грабитель вдовы признался, что получил 10 миллионов рублей.

Следователи считают, что в схеме было задействовано четыре человека. Вероятно, они опирались на данные, полученные из средств массовой информации. Узнав о смерти Градского, злоумышленники выждали короткий срок и решили ограбить его дом.

16 января потерпевшая обратилась в дежурную часть и сообщила о преступлении. По словам Коташенко, она ехала по автомагистрали, почувствовала удар в заднюю часть автомобиля и вышла из машины. Тогда к ней подошли трое мужчин, угрозами заставили сесть в машину и ехать к дому. Там злоумышленники забрали 100 миллионов рублей и скрылись.

Алия Шарафутдинова
Обсудить
Последние новости
Россия призвала выполнять Минские соглашения в полном объеме
В России появился новый способ расплачиваться на маркетплейсах
По делу об ограблении вдовы Александра Градского задержан второй подозреваемый
Названа выгода Великобритании и Польши от альянса с Украиной
Союз Украины, Польши и Британии оценили фразой «дальше "говорильни" не пойдет»
В Госдуме назвали причины появления стай бродячих собак в российских городах
В России предрекли появление нового хакерского объединения вместо REvil
США оценили действия России по деэскалации кризиса вокруг Украины
Девушка провалилась в люк на первом свидании на глазах у ухажера
Длинный стол Путина впечатлил премьера Венгрии
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.