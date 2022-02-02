По делу об ограблении вдовы Александра Градского задержан второй подозреваемый
По делу об ограблении вдовы певца Александра Градского Марины Коташенко задержан второй подозреваемый, со ссылкой на источник передает «Пятый канал».
Им оказался домработник, трудившийся в загородном коттедже знаменитости. Среди вещей подозреваемого нашли ксерокопию паспорта одного из участников налета, который, вероятно, сейчас находится за границей. Сотрудники правоохранительных органов проверяют его на причастность к инциденту.
Ранее первый задержанный грабитель вдовы признался, что получил 10 миллионов рублей.
Следователи считают, что в схеме было задействовано четыре человека. Вероятно, они опирались на данные, полученные из средств массовой информации. Узнав о смерти Градского, злоумышленники выждали короткий срок и решили ограбить его дом.
16 января потерпевшая обратилась в дежурную часть и сообщила о преступлении. По словам Коташенко, она ехала по автомагистрали, почувствовала удар в заднюю часть автомобиля и вышла из машины. Тогда к ней подошли трое мужчин, угрозами заставили сесть в машину и ехать к дому. Там злоумышленники забрали 100 миллионов рублей и скрылись.