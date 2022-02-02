Кремль ответил на вопрос о возможной встрече Путина и Кадырова

У президента России Владимира Путина нет в планах встречи с главой Чечни Рамзаном Кадыровым, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о возможности проведения такой встречи. Его слова приводит ТАСС в среду, 2 февраля.

«Мне неизвестно об этом. В планах нет», — пояснил пресс-секретарь Путина, комментируя вопрос журналистов.

Накануне Песков пояснил, что обращение редакции радиостанции «Эхо Москвы» к президенту России после угроз главы Чечни в адрес журналистов «Новой газеты» и телеканала «Дождь» (внесен Минюстом в реестр СМИ-иноагентов) будет доложено главе государства в среду, 2 февраля.

Главный редактор «Эха Москвы» Алексей Венедиктов обратился к президенту России и попросил его как гаранта Конституции вмешаться в ситуацию, связанную с угрозами журналистам.

31 января редакция «Новой газеты» подала в Следственный комитет России (СКР) заявление с просьбой возбудить уголовное дело против Кадырова в связи с его высказываниями о журналистке издания Елене Милашиной, а также правозащитнике Игоре Каляпине. Заявление подали на имя главы СКР Александра Бастрыкина.