Обвиняемому в причастности к теракту в метро Москвы запросили пожизненный срок

Гособвинение запросило пожизненный срок для причастного к терактам в московском метро в 2010 году Магомеда Нурова. Об этом в среду, 2 февраля, сообщает ТАСС.

Такое требование прокурор озвучил в ходе прения сторон во время судебного заседания во Втором западном окружном военном суде. Обвинение считает, что Нуров ради обогащения и из солидарности с запрещенным в России террористическим движением «Имарат Кавказ» при подготовке взрыва в столичном метро выполнял роль связного и водителя для террористов. Метрополитен запросил к подсудимому гражданский иск на сумму свыше 17 миллионов рублей.

Нурова также обвиняют в участии в преступном сообществе и банде, совершении терактов и незаконном изготовлении взрывных устройств. Отмечается, что мужчина полностью признал свою вину.

29 марта 2010 года две террористки-смертницы устроили взрывы на станциях московского метро «Лубянка» и «Парк культуры». Жертвами двойного теракта стал 41 человек, еще 88 — пострадали. Все причастные к этим атакам, в том числе организовавший взрывы чеченский террорист Доку Умаров, позже были ликвидированы.