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В МИД России прокомментировали кризисную ситуацию в отношениях с США

В МИД заявили, что решить дипломатический кризис без встречных шагов США невозможно

Фото: Мария Девахина / РИА Новости

Без встречных шагов США в вопросах работы диппредставительств решить кризис дипломатических отношений Москвы и Вашингтона невозможно. Об этом ТАСС рассказал источник в МИД России.

«Без нормализации обстановки вокруг загранучреждений, хотя бы относительного, номинального отказа США от дальнейшего наращивания напряженности в этой сфере и без шагов навстречу нам по обеспечению доступа к собственности не может быть и речи ни о каком выравнивающем тренде в наших отношениях. Это наши ключевые требования», — прокомментировал анонимный источник.

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2 февраля представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что российские власти обеспокоены кризисной ситуацией и санкционной непредсказуемостью США. Вместе с тем он добавил, что Москва призывает отказаться от провокаций с санкциями и ограничениями.

28 января глава МИД России Сергей Лавров заявил, что для решения кризиса в дипломатических отношениях Москвы и Вашингтона необходимо обнулить все решения, которые связаны с ограничениями для диппредставительств.

«Мы предлагаем обнулить все, что было, начиная с безобразного и мелочного хода нобелевского лауреата [бывшего президента США Барака] Обамы, и все, что последовало после. Сейчас со стороны американцев идет торг. Мол, у нас обязательно для посла иметь 12 человек, которые только его обслуживают, поэтому надо их изъять из квоты [в 455 человек], которую мы на взаимной основе обозначаем», — рассказал министр.

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Дмитрий Сотак
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