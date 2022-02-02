Раскрыты главные недостатки беспилотных автомобилей

Распространение беспилотных автомобилей приведет к росту пассажиров авто и негативно повлияет на экологию. Об этом сообщает издание The Conversation.

Специалист компании Revolutions Future Mobility Джованни Чирчелла (Giovanni Circella) в статье для медиа спрогнозировал ухудшение проблемы загрязнения окружающей среды из-за популярности беспилотников. Чирчелла пришел к выводу, что беспилотные авто в перспективе опосредованно нанесут серьезный вред экологии, так как число автолюбителей вырастет.

В раскрытом отчете говорится, что главным недостатком машин с автопилотом окажется повсеместное использование автомобилей людьми, которые до этого опасались садиться за руль. По мнению эксперта, это не только увеличит уровень загрязнения природы, но и будет стимулировать количество заторов и пробок на городских дорогах.

Джованни Чирчелла сослался на исследование, в рамках которого были опрошены 940 владельцев автомобилей Tesla. Выяснилось, что водители, которые использовали функцию автопилота, за год проезжали примерно на восемь тысяч километров больше чем те, кто ею не пользовался.

В заключение автор заявил, что если производители машин не изобретут полностью безуглеродную систему электроснабжения, то беспилотное будущее окажется безрадостным.

Ранее глава Tesla Илон Маск сообщил, что компания временно откажется от разработки бюджетного электрокара. По словам предпринимателя, в настоящее время корпорация сконцентрирована на выпуске актуальных моделей Tesla.