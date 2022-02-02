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Европа собралась усложнить ситуацию с новым налогом для России

Европарламент собрался ужесточить требования углеродного налога

Фото: Shutterstock

Европарламент предложил поправки к «механизму пограничной корректировки углеродных выбросов» (CBAM), известному как углеродный налог. В случае их принятия ситуация для российских компаний станет сложнее — проблемы возникнут из-за соответствия новым требованиям, а потери из-за сборов окажутся выше, пишет РБК.

Основные положения, которыми евродепутаты собрались дополнить механизм, заключаются в изменении сроков введения налога, ужесточении условий и расширении их на импорт водорода, химических соединений, пластмасс и изделий из них.

Так, платежи предложено взимать с 2025 года, на год раньше, чем предлагает Еврокомиссия. Углеродный след в Европарламенте считают важным отслеживать по всем выбросам при производстве товаров на всех стадиях технологической цепочки. В том числе речь идет об источнике потребляемой предприятием энергии.

В текущей версии СВАМ касается поставок из России цемента, электроэнергии, удобрений, черных металлов и алюминия. Эксперты оценивали объем экспорта, который обложат дополнительным налогом, в семь миллиардов евро (по ценам 2020 года). В варианте Европарламента этот объем в денежном выражении возрастает до 8,5 миллиарда евро, поскольку включает в себя поставки органических соединений на 994 миллиона евро и пластмасс на 521 миллион евро.

Научно-исследовательский финансовый институт (НИФИ) Минфина подсчитал, что доля экспорта, попадающего под налог, может возрасти с 7 до 8,3 процента. Для Белоруссии ситуация окажется еще хуже — с 19,2 до 22,9 процента. При этом глава Центра макроэкономических исследований НИФИ Самвел Лазарян заметил, что времени подготовиться у российских предприятий будет еще меньше. К 2029 году ситуация дополнительно ухудшится, так как Европарламент хочет ускорить отказ от бесплатных квот на выбросы для европейских производителей. А это приведет к росту углеродного налога для импортеров.

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Документ с поправками внесут на голосование в ответственном комитете Европарламента в апреле 2022 года, отмечает журнал National Law Review. Согласовать проект Еврокомиссия, Европарламент и Совет Евросоюза должны к 1 июля 2022 года.

В декабре спецпредставитель президента России по связям с международными организациями по вопросам устойчивого развития Анатолий Чубайс предупредил, что если страна не пойдет по пути энергоперехода, то проблемы из-за трансграничного налога окажутся только началом по сравнению общими потерями. По мнению чиновника, в перспективе заплатить придется в десять раз больше.

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Платон Щукин
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