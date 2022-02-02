В России рассказали о страдающих без «Северного потока-2» европейцах

Из-за использования «Северного потока-2» для политического давления на Москву страдают европейцы, заявил заместитель генерального директора Фонда национальной энергетической безопасности Алексей Гривач. В разговоре с «Лентой.ру» он подчеркнул, что граждане Европы страдают от высоких цен на газ и электроэнергию. Эти проблемы мог бы решить запуск газопровода.

Срок запуска трубопровода «Северный поток-2» напрямую связан с разрешением кризиса вокруг Украины, заявила глава комитета бундестага ФРГ по обороне Мари-Агнес Штрак-Циммерман. Она говорила, что пока Россия не отведет войска, якобы сосредоточенные на границах, Германия не запустит проект.

«Газопровод, конечно, будет запущен в эксплуатацию. Более того, его скорейший ввод в интересах немецких и европейских потребителей, которые страдают от высоких цен на газ и электроэнергию. Они могли быть существенно ниже в случае нормальной работы всей доступной инфраструктуры», — сказал Гривач.

Он отметил, что процесс сертификации, безусловно, испытывает политическое давление. Но страдают именно граждане ЕС, в том числе, и избиратели Штрак-Циммерман, а вовсе не Россия, подчеркнул Гривач.

«Использовать вопрос запуска газопровода в целях политического давления на Москву — пустая идея», — заключил эксперт.

Ранее исполнительный вице-президент Еврокомиссии (ЕК) Валдис Домбровскис заявил, что газопровод «Северный поток-2» не соответствует ориентирам нынешней энергетической политики Евросоюза, направленной в том числе на декарбонизацию.

10 сентября глава «Газпрома» Алексей Миллер сообщил, что строительство «Северного потока-2» полностью завершено. К середине октября он уже был готов к запуску, однако срок его реального начала работы будет определяться европейским регулятором.