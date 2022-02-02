Совбез ООН назвали площадкой для пиара России и США

На фоне растущей напряженности между Россией и США Совет Безопасности ООН превращается в инструмент конфронтации между двумя державами. Об этом в беседе с «Лентой.ру» заявил заместитель директора Центра комплексных европейских и международных исследований НИУ «Высшая школа экономики» и эксперт клуба «Валдай» Дмитрий Суслов.

Он отметил, что и во времена холодной войны работа Совбеза оказывалась «парализована» из-за конфронтации между ее постоянными членами — орган использовался сторонами в качестве площадки для взаимных обвинений.

«Сейчас мы находимся в ситуации новой холодной войны, и стороны используют трибуну Совета Безопасности для собственного пиара, для усиления давления на противоположную сторону, для демонстрации того, что их собственная позиция получает поддержку международного сообщества, а позиция противоположной стороны нет», — отметил Суслов. Политолог назвал такое положение дел неизбежным, хотя и безусловно вредным для работы органа.

Ранее стало известно, что на заседании Совета Безопасности ООН разгорелась острейшая перепалка между постпредами России и США Василием Небензей и Линдой Томас-Гринфилд. Издание The Washington Post сообщило, что замечание Гринфилд, в котором она заявила о попытках России безо всяких оснований выставить Украину и западные страны агрессорами, чтобы получить предлог для нападения, вызвало горячую реакцию Небензи. В ответ российский представитель обвинил Вашингтон в намеренных провокациях, которые способствуют эскалации ситуации в регионе.