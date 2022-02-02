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Российская армия закупит новые пистолеты

Вооруженные силы России закупят более трех тысяч пистолетов «Удав» до 2024 года

Фото: Михаил Воскресенский / РИА Новости

Российские военные получат новые пистолеты. Вооруженные силы закупят более трех тысяч самозарядных пистолетов «Удав» до 2024 года. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в оборонно-промышленном комплексе.

«Ожидается, что в оставшиеся три года текущей ГПВ госзаказчик закупит более трех тысяч пистолетных комплексов "Удав" в модификациях для войск (6П72) и спецподразделений (6П72-1). Основные отгрузки состоятся уже в 2022 году», — отметил источник.

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Собеседник агентства добавил, что примерная сумма контрактов на покупку «Удава» может составить 300 миллионов рублей.

Пистолетный комплекс «Удав» разработали специалисты Центрального научно-исследовательского института точного машиностроения (ЦНИИточмаш). В 2019 году завершилась опытная войсковая эксплуатация пистолета. Прицельная дальность стрельбы «Удава» составляет 100 метров. Для пистолета разработали новые боеприпасы.

Ранее в пресс-службе госкорпорации «Ростех» сообщили, что в 2023 году начнутся поставки пистолетов «Удав» в новой комплектации. Военные получат пистолеты с глушителем.

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Даниил Иринин
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