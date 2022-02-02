Российская армия закупит новые пистолеты

Российские военные получат новые пистолеты. Вооруженные силы закупят более трех тысяч самозарядных пистолетов «Удав» до 2024 года. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в оборонно-промышленном комплексе.

«Ожидается, что в оставшиеся три года текущей ГПВ госзаказчик закупит более трех тысяч пистолетных комплексов "Удав" в модификациях для войск (6П72) и спецподразделений (6П72-1). Основные отгрузки состоятся уже в 2022 году», — отметил источник.

Собеседник агентства добавил, что примерная сумма контрактов на покупку «Удава» может составить 300 миллионов рублей.

Пистолетный комплекс «Удав» разработали специалисты Центрального научно-исследовательского института точного машиностроения (ЦНИИточмаш). В 2019 году завершилась опытная войсковая эксплуатация пистолета. Прицельная дальность стрельбы «Удава» составляет 100 метров. Для пистолета разработали новые боеприпасы.

Ранее в пресс-службе госкорпорации «Ростех» сообщили, что в 2023 году начнутся поставки пистолетов «Удав» в новой комплектации. Военные получат пистолеты с глушителем.

В ноябре в программе «Военная приемка» показали возможности боевого ножа «Игла». Нож выдержал выстрел из пистолета Стечкина.