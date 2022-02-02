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Зеленский пообещал больше не отдавать украинские территории

Президент Зеленский заявил, что Украина больше не отдаст ни одного участка своей земли

Фото: Офіс Президента України

Президент Украины Владимир Зеленский пообещал, что Украина больше не отдаст свои территории. Его слова приводит Obozrevatel.

На совместном брифинге с премьер-министром Нидерландов Марком Рютте Зеленский заявил, что Украина начала наращивать уровень обороноспособности армии после оккупации части ее территорий. Сейчас же страна готова обороняться, чтобы не отдать больше ни одного участка своей земли.

«Я не готов сегодня публично говорить, о чем мы подробно договариваемся с каждой страной и что мы получаем. Но для нас очень важно, что все это оружие — это защита, потому что мы думаем только о мире», — добавил он.

Согласно результатам опроса, проведенного «Центром Разумкова», большинство украинцев не считают президента Владимира Зеленского способным защитить страну в случае военного вторжения России. 55,7 процента опрошенных ответили, что глава государства не справится с ролью верховного главнокомандующего, 29,9 процента считают, что он все же сможет организовать оборону.

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Алиса Реброва
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