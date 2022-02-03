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В США отвергли причастность России и Китая к переворотам в странах Африки

Генерал США Таунсенд отверг участие России и КНР в переворотах в странах Африки

Фото: Rod Lamkey / CNP / AdMedia / Globallookpress.com

Увеличение частоты государственных переворот в странах Африки в первую очередь стало следствием управленческих ошибок и коррупции, а не участия в них России и Китая. С таким заявлением выступил глава Африканского командования Вооруженных сил США (АФРИКОМ) генерал Стивен Таунсенд, передает ТАСС.

«За последний год мы увидели несколько переворотов или попыток переворотов. Я не знаю, почему это произошло, но могу предположить, что это связано с недостатками управления, неэффективным управлением и коррупцией», — объяснил генерал. Он полностью отверг вариант с причастностью Китая к госпереворотам и отметил, что Россия не является главной враждебной силой, стоящей за ними.

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«Что касается России — тут немного меньше ясности, я думаю, я получал доклады о причастности России по крайней мере к перевороту в Судане в не столь давнем прошлом», — добавил Таунсенд.

25 октября 2021 года в Судане военные из Суверенного совета арестовали премьер-министра Судана Абдаллу Хамдука. Помимо него были задержаны четыре министра — связи, информации, финансов и промышленности, а также губернатор Хартума Айман Нимр и представитель Суверенного совета Мухаммед аль-Факи. После ареста гражданских лидеров Судана в столице страны городе Хартум начались массовые протесты против переворота.

Мятеж в другой африканской стране, Мали, начался 18 августа прошлого года на военной базе неподалеку от столицы Бамако. В переходный период, до проведения новых выборов, управлять страной будет назначенный президент. Военные объявили о создании Национального комитета для спасения народа и о введении комендантского часа. 22 августа американское издание Daily Beast опубликовало информацию о вероятной связи России с военным переворотом в Мали.

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Николай Чигасов
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