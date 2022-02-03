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Великобритания оценила утверждения США о провокации России против Украины

Трасс заявила, что Британия доверяет утверждениям США о провокации России против Украины
Лиз Трасс

Лиз Трасс. Фото: UK Parliament / Jessica Taylor / Reuters

Глава МИД Великобритании Лиз Трасс, оценивая утверждения США о якобы готовящейся провокации России в отношении Украины, заявила, что Лондон верит им. Об этом сообщает ТАСС.

«Это очевидное и шокирующее доказательство беспричинной агрессии и тайной активности России по дестабилизации Украины. Такое воинственное намерение в отношении суверенной демократической страны полностью неприемлемо, мы это всячески осуждаем», — говорится в заявлении Трасс.

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Министр пообещала, что Лондон и его союзники «продолжат изобличать российские уловки и пропаганду и называть вещи своими именами». «Единственный возможный вариант действий для России — это деэскалация, отказ [от агрессивных планов] и приверженность дипломатии», — заключила глава британского внешнеполитического ведомства.

Ранее представитель Пентагона США Джон Кирби заявил, что Россия собирается инсценировать атаку со стороны Киева или разведывательных сил против суверенной российской территории или против русскоязычного населения, чтобы оправдать свои действия и «выпустить очень графическое пропагандистское видео». Позже постпред России при Евросоюзе (ЕС) Владимир Чижов опроверг планы Москвы сфабриковать предлог для вторжения на Украину.

В последние месяцы на Западе и в Киеве все чаще звучат заявления о том, что Россия планирует вторгнуться на Украину. В Москве наличие каких-либо агрессивных планов в отношении республики отрицают.

Марина Совина
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