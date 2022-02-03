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В ЕС занялись подготовкой ответа на послание России по безопасности

Глава ЕК фон дер Ляйен заявила о подготовке ответа ЕС на послание России по безопасности

Фото: Heikki Saukkomaa / Lehtikuva / Reuters

Страны Европейского союза подготовят скоординированный ответ на послание России по безопасности, переданное министром иностранных дел страны Сергеем Лавровым 1 февраля. Об этом заявила глава Европейской комиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен, ее цитирует ТАСС.

«Мы работаем над координацией ответа. Мы едины, и этот ответ отразит это единство», — подчеркнула глава ЕК.

Речь идет о запросе Москвы в адрес НАТО и Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) с требованием разъяснить, займутся ли стороны выполнением ключевых обязательств по безопасности — в частности, речь об обещании не укреплять свою безопасность за счет безопасности других.

17 декабря 2021 года министерство иностранных дел России обнародовало проекты соглашений с НАТО и США по гарантиям безопасности. В документах содержатся призывы не рассматривать Москву в качестве противника и, в частности, отказаться от расширения НАТО на Восток. Также Россия предложила странам-членам Североатлантического альянса не включать Украину в состав организации.

Виктория Кондратьева
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