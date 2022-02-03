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Кадыров поблагодарил участников митинга в Грозном

Глава Чечни Кадыров поблагодарил участников митинга в Грозном

Фото: Globallookpress.com

Глава Чечни Рамзан Кадыров поблагодарил участников митинга, прошедшего в Грозном в среду, 2 февраля. Об этом он написал на своей странице во «ВКонтакте».

Кадыров обратился к чеченскому народу, который выступил «с четкой и однозначной позицией против антирелигиозных и экстремистских проявлений». «Вне всякого сомнения, каждый участник этого митинга сегодня стал защитником ислама, каждый их сегодняшний шаг был сделан на пути газавата», — добавил он.

По данным «Грозный информ», на митинге в Грозном присутствовали 400 тысяч человек: религиозные, общественные и политические деятели, старейшины, представители всех тейпов и вирдов, а также представители Ингушетии. Участники выразили возмущение в отношении бывшего судьи Верховного суда Чечни Сайди Янгулбаева и его семьи.

21 января вооруженные люди в гражданской одежде, представившись чеченскими силовиками, ворвались в квартиру Янгулбаева в Нижегородской области, откуда вывезли его больную диабетом супругу Зарему Мусаеву. 31 января против нее было возбуждено уголовное дело по статье «Применение насилия в отношении представителя власти», а 2 февраля Старопромысловский районный суд Грозного арестовал ее на два месяца.

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Варвара Кошечкина
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