Путину доложили об обращении «Эха Москвы» из-за угроз Кадырова

Президенту России Владимиру Путину доложили об обращении редакции радиостанции «Эхо Москвы» после угроз главы Чечни Рамзана Кадырова в адрес журналистов «Новой газеты» и телеканала «Дождь» (внесен Минюстом в реестр СМИ-иноагентов). Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, передает ТАСС.

«Мы выполнили свое обещание, президент получил соответствующий письменный доклад», — сказал пресс-секретарь главы государства. Песков отметил, что не знает, будет ли Путин просить правоохранительные органы вмешаться в ситуацию.

К президенту обратился главный редактор «Эха Москвы» Алексей Венедиктов. Он попросил его как гаранта Конституции вмешаться в ситуацию, связанную с угрозами журналистам.

31 января редакция «Новой газеты» подала в Следственный комитет России (СКР) заявление с просьбой возбудить уголовное дело против Кадырова в связи с его высказываниями о журналистке издания Елене Милашиной, а также правозащитнике Игоре Каляпине. Заявление подали на имя главы СКР Александра Бастрыкина.

Поводом стал пост главы Чечни в Telegram, который был опубликован 24 января. В нем Кадыров объявил террористами Каляпина и Милашину. По его словам, правозащитник и журналистка зарабатывают на теме республики, а также разрабатывают сценарии и нашептывают на ухо своим персонажам тексты и поведение, чтобы опорочить Чеченскую Республику и ее жителей.