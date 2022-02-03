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Названа дата вступления в силу мер против DW в России

Санкции России против Deutsche Welle вступят в силу на следующей неделе

Фото: Annegret Hilse / Reuters

Санкции России против немецкой телерадиокомпании Deutsche Welle (DW) вступят в силу на следующей неделе. Об этом сообщает РБК со ссылкой на источники.

Отмечается, что ответные меры Москвы на блокировку вещания телеканала RT DE на немецком языке в Германии начнут действовать на следующей неделе. «Если в Германии возобладает здравый смысл и прекратятся гонения на российские СМИ, то в Москве с удовольствием вернут ситуацию в статус-кво», — отметил один из источников издания.

Ранее стало известно о том, что в России будет прекращено спутниковое и иное вещание немецкой телерадиокомпании Deutsche Welle в порядке реакции на недружественные действия ФРГ по запрету вещания немецкоязычного телеканала RT DE. Сообщалось, что Москва закроет корреспондентский пункт организации на территории страны и аннулирует аккредитации всех сотрудников российского бюро. Также МИД планирует инициировать процедуру рассмотрения вопроса о признании компании иностранным агентом.

1 февраля Комиссия по надзору за СМИ запретила телеканалу RT DE вещание на немецком языке в Германии. Причиной стало отсутствие у телеканала требуемой законом о СМИ лицензии. В конце декабря 2021 года немецкоязычный медиарегулятор MABB снял с вещания в Европе телеканал RT DE. Представители телеканала сочли действия медиарегулятора незаконными. Они заявили, что планируют добиваться пересмотра этого решения в суде.

Асель Минбаева
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