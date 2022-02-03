Звезда YouTube назвал условие для выступления в промоушене Нурмагомедова

YouTube-блогер Джейк Пол выразил готовность выступать в Eagle FC только в том случае, если против него в клетку выйдет владелец промоушена Хабиб Нурмагомедов. Об этом он рассказал в эфире MMA Hour.

«Я бы подрался с самим Хабибом, это было бы увлекательно», — считает звезда YouTube. По мнению Пола, такой поединок мог бы сгенерировать около двух миллионов продаж платных трансляций.

Также Пол назвал финансовые условия для перехода в MMA и выступления в Eagle FC. Американец хочет получить за бой 35 миллионов долларов.

Ранее Пол опроверг слова Нурмагомедова, который заявлял, что уже предложил блогеру выступления в его промоушене. Eagle FC провел первый турнир в США 28 января.

Пол одержал ряд побед над известными бойцами в поединках по правилам бокса. В частности, он дважды оказывался сильнее в противостоянии с Тайроном Вудли, который известен по выступлениям в Абсолютном бойцовском чемпионате (UFC).