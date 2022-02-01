Звезда YouTube Джейк Пол обвинил Нурмагомедова во лжи

Американский видеоблогер Джейк Пол обвинил российского бойца смешанного стиля (MMA) и главу Eagle FC Хабиба Нурмагомедова во лжи. Об этом он заявил в интервью YouTube-каналу MMAFightingonSBN.

Звезда YouTube заявил, что его не приглашали в промоушен россиянина. «Это неправда. Они никогда ничего мне не предлагали», — поделился Пол.

Блогер также рассказал, что ему нужно больше денег, чем он сейчас зарабатывает в боксе, чтобы рискнуть выступить в ММА прямо сейчас. «Людям пришлось бы заплатить 25-35 миллионов долларов, чтобы просто начать со мной разговор», — добавил он.

30 января сообщалось, что Нурмагомедов пригласил американца в свой промоушен. Ранее в соцсетях они выразили готовность к сотрудничеству. Нурмагомедов заявил, что двери промоушена открыты для Пола. Последний также выразил заинтересованность в выступлениях в Eagle FC.

Пол известен по серии поединков по правилам бокса с профессиональными бойцами. В частности, он одержал победы над Беном Аскреном и дважды — над Тайроном Вудли. Оба ранее выступали в Абсолютном бойцовском чемпионате (UFC).