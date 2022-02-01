Спорт
ВсеФутболАнглийский футболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиада
Бесплатная ставка 2000 р.
Смотри матчи бесплатно
Ружомберок
Сегодня
16:00 (Мск)
Динамо М
Товарищеские матчи (клубы)|Товарищеские матчи
Лион
Сегодня
23:00 (Мск)
Марсель
Франция - Лига 1|14-й тур
Нью-Джерси Дэвилз
Завтра
03:00 (Мск)
Торонто Мэйпл Лифс
НХЛ - регулярный чемпионат
Питтсбург Пингвинз
Завтра
03:00 (Мск)
Вашингтон Кэпиталз
НХЛ - регулярный чемпионат
Тампа-Бэй Лайтнинг
Завтра
03:00 (Мск)
Сан-Хосе Шаркс
НХЛ - регулярный чемпионат
Нью-Йорк Рейнджерс
Завтра
03:00 (Мск)
Флорида Пантерз
НХЛ - регулярный чемпионат
Спорт

Звезда YouTube Джейк Пол обвинил Нурмагомедова во лжи

Пол о приглашении в Eagle FC Нурмагомедова: неправда, они никогда ничего мне не предлагали

Кадр: MMAFightingonSBN / YouTube

Американский видеоблогер Джейк Пол обвинил российского бойца смешанного стиля (MMA) и главу Eagle FC Хабиба Нурмагомедова во лжи. Об этом он заявил в интервью YouTube-каналу MMAFightingonSBN.

Звезда YouTube заявил, что его не приглашали в промоушен россиянина. «Это неправда. Они никогда ничего мне не предлагали», — поделился Пол.

Блогер также рассказал, что ему нужно больше денег, чем он сейчас зарабатывает в боксе, чтобы рискнуть выступить в ММА прямо сейчас. «Людям пришлось бы заплатить 25-35 миллионов долларов, чтобы просто начать со мной разговор», — добавил он.

30 января сообщалось, что Нурмагомедов пригласил американца в свой промоушен. Ранее в соцсетях они выразили готовность к сотрудничеству. Нурмагомедов заявил, что двери промоушена открыты для Пола. Последний также выразил заинтересованность в выступлениях в Eagle FC.

Пол известен по серии поединков по правилам бокса с профессиональными бойцами. В частности, он одержал победы над Беном Аскреном и дважды — над Тайроном Вудли. Оба ранее выступали в Абсолютном бойцовском чемпионате (UFC).

Дарья Коршунова
Обсудить
Последние новости
Кремль заявил о путанице с ответом России по гарантиям безопасности
Граймс сделала новое тату под грудью в надежде получить тело пришельца
Российским школьникам предрекли снижение среднего балла за ЕГЭ
Россиянин поджег дом знакомого из-за шутки
Психолог оценила готовность россиян к переходу на четырехдневку
Кремль прокомментировал обвинения в адрес Кадырова
Глава IIHF оценил шансы сборной России выиграть Олимпиаду
В Кремле рассказали о переносе переговоров Путина и Джонсона
В России разъяснили необходимость упростить отмену дорожных штрафов с камер
В России анонсировали первый полет модернизированного «Ориона»
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter