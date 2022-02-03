В Австрии обвинили Россию в газовом кризисе

Канцлер Австрии Карл Нехаммер уверен, что Россия намеренно не заполнила газовые хранилища в Европе, что привело к рекордному росту цены на газ, передает ТАСС.

«Очевидно, что была хорошо согласованная стратегия России и концерна "Газпром". Хранилища были заполнены только условно, из-за этого цена на газ драматично выросла. Снабжение обеспечено, но, разумеется, из-за цены наблюдается напряженная ситуация. Газ стал дорогим как никогда», — обвинил он Россию в газовом кризисе.

Ранее верховный представитель Европейского союза (ЕС) по иностранным делам и безопасности Жозеп Боррель заявил, что Россию нельзя обвинять в росте цен на газ. Причинами роста цен на топливо он назвал возросший спрос и сокращение производства возобновляемых энергоресурсов.

США и страны ЕС пытаются найти замену поставкам газа из России, и в начале февраля начали переговоры с крупными азиатскими импортерами, убеждая их обеспечить Европу топливом в чрезвычайной ситуации. Американские и европейские компании обратились за помощью к Японии, Южной Корее, Индии и Китаю.