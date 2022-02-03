Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталДеловой климатСоциальная сфераКриптовалютаИнвестиции
Экономика

В Австрии обвинили Россию в газовом кризисе

Канцлер Австрии Нехаммер уверен, что Россия условно заполнила газовые хранилища в Европе

Фото: Василий Федосенко / Reuters

Канцлер Австрии Карл Нехаммер уверен, что Россия намеренно не заполнила газовые хранилища в Европе, что привело к рекордному росту цены на газ, передает ТАСС.

«Очевидно, что была хорошо согласованная стратегия России и концерна "Газпром". Хранилища были заполнены только условно, из-за этого цена на газ драматично выросла. Снабжение обеспечено, но, разумеется, из-за цены наблюдается напряженная ситуация. Газ стал дорогим как никогда», — обвинил он Россию в газовом кризисе.

Котировки TTF1! от TradingView

Ранее верховный представитель Европейского союза (ЕС) по иностранным делам и безопасности Жозеп Боррель заявил, что Россию нельзя обвинять в росте цен на газ. Причинами роста цен на топливо он назвал возросший спрос и сокращение производства возобновляемых энергоресурсов.

США и страны ЕС пытаются найти замену поставкам газа из России, и в начале февраля начали переговоры с крупными азиатскими импортерами, убеждая их обеспечить Европу топливом в чрезвычайной ситуации. Американские и европейские компании обратились за помощью к Японии, Южной Корее, Индии и Китаю.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Платон Щукин
Обсудить
Последние новости
Кадыров назвал встречу с Путиным доброй
Литва пригрозила Белоруссии новыми санкциями
Польша решила выступить за постоянное нахождение войск США на ее территории
Продажи планшетов обрушились
Россиян предупредили о дальнейшем росте цен на жилье
Загитова напомнила фанатам о завоеванном в командном турнире серебре Игр-2018
Появились данные о пропавшем с получившего пробоину судна в Баренцевом море
Вирусолог рассказал о судьбе «стелс-омикрона» в России
В Австрии обвинили Россию в газовом кризисе
В ВОЗ назвали пандемию COVID-19 угрозой для онкобольных
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.