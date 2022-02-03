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Джокович встретился с президентом Сербии

Глава Сербии Александр Вучич встретился с теннисистом Новаком Джоковичем

Фото: ZORANA JEVTIC / Reuters

Теннисист Новак Джокович встретился с президентом Сербии Александром Вучичем. Об этом сообщает Telegraf.rs.

Глава Сербии поделился мнением о депортации теннисиста из Австралии перед турниром Australian Open. Вучич считает, что австралийские власти попытались поразить сердца мальчиков и девочек в Сербии, лишив Джоковича права на участие в турнире.

Президент также обратился к Джоковичу, назвав его лучшим в теннисе за последние годы. Сербский лидер выразил готовность помочь в подготовке новых звезд в стране и поблагодарил Джоковича за его патриотизм.

Джокович, ставший победителем Australian Open в 2021 году, был депортирован из Австралии 16 января. Звезде тенниса также запретили посещать страну в течение трех лет. 14 января австралийские власти аннулировали визу сербского спортсмена и приняли решение о его депортации.

Проблемы Джоковича возникли из-за того, что виза серба не предполагает внесения в нее данных о медицинском отводе от вакцинации от коронавируса. Кроме того, в документах были обнаружены несоответствия заявленных сведений реальным данным.

Николай Костюков
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