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Нурмагомедов назвал сильную сторону Макгрегора

Хабиб Нурмагомедов назвал психологическую подготовку сильной стороной Макгрегора

Фото: Антон Денисов / РИА Новости

Бывший боец смешанного стиля (MMA) Хабиб Нурмагомедов признался, что считает всех своих соперников по-своему сильными. Об этом он рассказал в подкасте Full Send Podcast на YouTube.

33-летний россиянин, известный по выступлениям в Абсолютном бойцовском чемпионате (UFC), высказался в том числе об ирландце Коноре Макгрегоре, с которым они дрались осенью 2018-го. «Все мои оппоненты были крутыми. И Конор тоже. У него была мощная психологическая подготовка. Это тоже важная сторона единоборств», — подчеркнул Нурмагомедов.

В беседе с ведущими подкаста Нурмагомедов также признался, что больше не вернется к выступлениям в MMA. Бывший чемпион UFC добавил, что его не волнуют мнения болельщиков, которые видят современных бойцов возможными победителями в противостоянии с ним.

Нурмагомедов покинул MMA после третьей защиты титула в октябре 2020-го. Тогда он вынудил сдаться Джастина Гейджи и удержал пояс чемпиона UFC в легком весе.

Николай Костюков
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