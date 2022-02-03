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Названо условие выдачи ковид-сертификата России привитым иностранной вакциной

Депутат Куринный: иностранцы могут получить ковид-сертификат РФ после укола «Спутником»

Фото: Виталий Тимкив / РИА Новости

Российский ковид-сертификат можно получить после вакцинации иностранной вакциной, если привиться потом зарегистрированным в России препаратом. Об этом «Ленте.ру» рассказал заместитель председателя комитета Госдумы по охране здоровья, кандидат медицинских наук Алексей Куринный.

Ранее представитель Еврокомиссии Кристиан Вигард сообщил, что COVID-сертификат ЕС могут выдавать привитым российскими вакцинами и европейским бустером.

«Это будет не бустер, это будет просто прививка по нашим законам. Препаратом, который у нас зарегистрирован. Сертификат мы получаем, но не потому, что до этого у нас была прививка иностранной вакциной, а потому что «Спутник Лайт», например, допускает при однократном применении выдачу через определенное время сертификата и без предыдущей прививки иностранной вакциной», — объяснил депутат.

Обратной реакции, аналогичной той, которую предприняли некоторые европейские страны, в России пока нет, заметил он.

Ранее власти Сан-Марино решили возобновить вакцинный туризм, в рамках которого приехавшим предложат сделать бустер российской однокомпонентной вакциной «Спутник Лайт». Сан-Марино стало первой страной в Европе, одобрившей российскую бустерную вакцину «Спутник Лайт» как самостоятельный препарат.

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Екатерина Смирная
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