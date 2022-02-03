В российском регионе детям и подросткам запретили ходить в ТЦ без взрослых

Власти Курганской области приняли решение временно ужесточить коронавирусные ограничения. Нововведения коснутся, в первую очередь, несовершеннолетних местных жителей. Соответствующая информация 3 февраля опубликована в группе правительства российского региона во «ВКонтакте».

В частности, с 4 по 18 февраля включительно для детей и подростков вводятся ограничения на посещение торгово-развлекательных центров (ТРЦ) и кинотеатров без сопровождения родителей. На этот же период школьники переводятся на дистанционный формат обучения.

Также с 7 февраля приостанавливается проведение мероприятий для детей в театрах, концертных, культурно-досуговых учреждениях, библиотеках, музеях, учреждениях дополнительного образования и профессиональных образовательных учреждениях сферы культуры.