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У Франции не оказалось данных о применении в Донбассе оружия НАТО

В МИД Франции заявили об отсутствии информации о применении оружия НАТО в Донбассе

Фото: Andrew Burton / Getty Images

МИД Франции не владеет информацией о применении в Донбассе отправленного альянсом НАТО оружия, заявил представитель французского дипломатического ведомства. Об этом сообщает ТАСС.

«У нас нет таких данных, которые могли бы подтвердить подобные обвинения», — заявил представитель МИД.

Также в ведомстве напомнили о необходимости соблюдения режима прекращения огня и об отсутствии тяжелого вооружения в Донбассе. Важность этих мер была отмечена на встрече политсоветников лидеров «нормандского формата» в Париже 26 января.

Представитель МИД Франции подчеркнул, что о случаях нарушения режима прекращения огня должна сообщать спецмиссия Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) на Украине.

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Ранее представитель самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) в контактной группе, глава МИД ДНР Наталья Никонорова заявила о применении вооружений, которые были получены от стран-участниц альянса НАТО. Она указала на то, что недавно использованные украинскими силами при обстреле в Еленовке боеприпасы имели калибр 60 миллиметров, что является стандартом армий, который входят в альянс.

3 января глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан заявил, что отправка дополнительных войск НАТО в Румынию направлена на разрядку напряженности и цель размещения не состоит в том, чтобы провоцировать Россию. По его словам, эта миссия является частью политики солидарности и политики обеспечения безопасности Европы.

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Дмитрий Сотак
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