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Протасевич раскрыл суть иска к Ryaniar

Основатель NEXTA Роман Протасевич рассказал о подготовке иска к авиакомпании Ryaniar

Фото: Shutterstock

Основатель белорусского оппозиционного Telegram-канала NEXTA Роман Протасевич раскрыл суть иска, который собирается подать к авиакомпании Ryaniar. Об этом сообщает «Sputnik Беларусь».

«В целом все, как мне кажется, весьма очевидно. Представители авиакомпании поступили таким образом, что в результате я был, скажем так, депортирован частной компанией, я не смог добраться до пункта назначения и многое, многое другое. Сейчас действительно рассматривается целый ряд пунктов, по которым можно подавать иски», — заявил Протасевич.

Он рассказал, что группа юристов ведет активную работу по подготовке иска. «Нужно изучить весьма большой объем информации, связанный прежде всего с тем, что компания все-таки зарубежная и там некоторые моменты могут отличаться», — пояснил основатель NEXTA.

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Ранее Протасевич заявил, что к сообщению о лжеминировании самолета Ryaniar причастны несколько белорусских оппозиционеров, которые сейчас находятся за рубежом.

Протасевич и его девушка, россиянка София Сапега, были задержаны 23 мая 2021 года в аэропорту Минска. Они летели из Афин в Вильнюс. Самолет Ryaniar экстренно сел в белорусской столице после сообщения об угрозе взрыва, которая впоследствии не подтвердилась.

Через некоторое время Протасевич дал белорусскому государственному телевидению большое интервью, в котором признался в организации беспорядков, и заявил, что хочет «жить обычной спокойной жизнью». Позже его отпустили под домашний арест.

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София Сарджвеладзе
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