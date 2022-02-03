Футболистов и тренеров обяжут оформлять Fan ID

Российский футбольный союз (РФС) уведомил клубы о необходимости оформления Fan ID для футболистов и тренеров для прохода на стадион. Об этом сообщает «Рейтинг Букмекеров».

Как утверждает издание, РФС сообщил представителям российских клубов о новом требовании. Игроки и тренеры не будут допущены на стадион без соответствующего документа. Как и болельщикам, им придется оформлять Fan ID. Такой пропуск будет называться «Картой посетителя спортивных мероприятий».

27 января главный тренер сборной России Валерий Карпин высказался против введения Fan ID. Наставник национальной команды считает, что нововведение принесет массу неудобств любителям футбола. Фанаты ряда клубов Российской премьер-лиги (РПЛ) также настроены против Fan ID и планируют бойкотировать матчи чемпионата.

Закон о введении паспорта болельщика вступит в силу с 1 июня. Матчи чемпионата России возобновятся после зимней паузы 26 февраля.

Fan ID применялся в ходе чемпионата мира-2018 в России. Для прохода на трибуну каждый болельщик обязан был иметь персонифицированную карту зрителя.