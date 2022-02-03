Спорт
ВсеФутболАнглийский футболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиада
Бесплатная ставка 2000 р.
Смотри матчи бесплатно
Финляндия
1:5
Завершен
США
Олимпийские игры 2022 (ж)|Группа A
Зенит
1:0
Завершен
Мидтьюлланн
Товарищеские матчи (клубы)|Товарищеские матчи
Хеккен
0:0
Завершен
Ростов
Товарищеские матчи (клубы)|Товарищеские матчи
Реал Сосьедад
Сегодня
22:00 (Мск)
Бетис
Кубок Испании|1/4 финала
Атлетик Б
Сегодня
23:30 (Мск)
Реал Мадрид
Кубок Испании|1/4 финала
Россия
Завтра
07:10 (Мск)
Швейцария
Олимпийские игры 2022 (ж)|Группа A
Спорт

Футболистов и тренеров обяжут оформлять Fan ID

РФС сообщил клубам РПЛ о необходимости оформления Fan ID для тренеров и футболистов

Фото: Александр Гальперин / РИА Новости

Российский футбольный союз (РФС) уведомил клубы о необходимости оформления Fan ID для футболистов и тренеров для прохода на стадион. Об этом сообщает «Рейтинг Букмекеров».

Как утверждает издание, РФС сообщил представителям российских клубов о новом требовании. Игроки и тренеры не будут допущены на стадион без соответствующего документа. Как и болельщикам, им придется оформлять Fan ID. Такой пропуск будет называться «Картой посетителя спортивных мероприятий».

27 января главный тренер сборной России Валерий Карпин высказался против введения Fan ID. Наставник национальной команды считает, что нововведение принесет массу неудобств любителям футбола. Фанаты ряда клубов Российской премьер-лиги (РПЛ) также настроены против Fan ID и планируют бойкотировать матчи чемпионата.

Закон о введении паспорта болельщика вступит в силу с 1 июня. Матчи чемпионата России возобновятся после зимней паузы 26 февраля.

Fan ID применялся в ходе чемпионата мира-2018 в России. Для прохода на трибуну каждый болельщик обязан был иметь персонифицированную карту зрителя.

Николай Костюков
Обсудить
Последние новости
Исчезнувший при омикроне симптом коронавируса вернулся со «стелс-омикроном»
Популярный комик высказался о возможных новых ведущих КВН
Стюардесса ответила на наиболее часто задаваемые вопросы о своей профессии
Боксер устроил тренировку в московском метро и возмутил россиян
В США отвергли причастность России и Китая к переворотам в странах Африки
В США назвали недостатки новых внедорожников для армии
Женщина заказала в интернете iPhone 13 и обнаружила в коробке мыло
Футболистов и тренеров обяжут оформлять Fan ID
В Совфеде назвали провокацией поставки Турцией оружия на Украину
Россияне высмеяли квартиру с огромным телевизором в санузле
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.