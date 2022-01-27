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Карпин высказался против Fan ID

Тренер сборной России Валерий Карпин заявил, что Fan ID принесет много неудобств фанатам

Фото: Данила Егоров / Коммерсантъ

Главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин в эфире Первого спортивного радио высказался против введения Fan ID.

Специалист заявил, что нововведение принесет много неудобств людям, которые захотят сходить на футбол. По его мнению, болельщики выступают против контроля, который ожидает их. «Это катастрофа. Где это оформлять — я не владею информацией. У нас люди не знают, где билеты купить на футбол, а вы про Fan ID говорите», — подчеркнул Карпин.

24 января стало известно, что фанатские движения московских «Спартака» и ЦСКА, а также петербургского «Зенита» и «Ростова» настроены против Fan ID и готовы бойкотировать матчи. После этого пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что необходимо провести разъяснительную работу фанатов и выявить причины их недовольства.

Закон о введении паспорта болельщика вступит в силу с 1 июня. Матчи чемпионата России возобновятся после зимней паузы 26 февраля.

Fan ID применялся в ходе чемпионата мира-2018 в России. Для прохода на трибуну каждый болельщик обязан был иметь персонифицированную карту зрителя. Наличие Fan ID освобождало иностранных болельщиков от оформления российской визы.

Анастасия Борисова
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