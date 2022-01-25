В Кремле высказались о протестах фанатов против Fan ID

В Кремле выразили готовность к диалогу с фанатами клубов Российской Премьер-лиги (РПЛ), которые планируют бойкотировать матчи чемпионата из-за недовольства внедрением Fan ID. Об этом сообщает «Р-Спорт».

Позицию Кремля высказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Он подчеркнул, что необходимо не только провести разъяснительную работу, но и выявить причины протестов против Fan ID со стороны фанатского сообщества.

Схожее мнение имеет и министр спорта России Олег Матыцин. Глава ведомства заявил о готовности к диалогу с фанатами.

21 января стало известно о том, что фанаты ЦСКА и «Спартака» планируют бойкотировать матчи РПЛ, кроме того, о бойкоте объявили поклонники «Ростова». По информации Metaratings.ru, вскоре к ним присоединятся болельщики «Локомотива» и «Динамо».

Закон о внедрении паспорта болельщика (Fan ID) начнет действовать с 1 июня, он уже подписан Владимиром Путиным. Система была опробована в ходе чемпионата мира-2018 в России. Для прохода на трибуну каждый болельщик обязан был иметь персонифицированную карту зрителя.