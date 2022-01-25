Спорт
ВсеФутболАнглийский футболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиада
Бесплатная ставка 2000 р.
Смотри матчи бесплатно
Питтсбург Пингвинз
Завтра
03:00 (Мск)
Аризона Койотс
НХЛ - регулярный чемпионат
Ванкувер Кэнакс
Завтра
06:00 (Мск)
Эдмонтон Ойлерз
НХЛ - регулярный чемпионат
Коламбус Блю Джекетс
27 января
03:00 (Мск)
Калгари Флэймз
НХЛ - регулярный чемпионат
Торонто Мэйпл Лифс
27 января
03:00 (Мск)
Анахайм Дакс
НХЛ - регулярный чемпионат
Вашингтон Кэпиталз
27 января
03:00 (Мск)
Сан-Хосе Шаркс
НХЛ - регулярный чемпионат
Спорт

В Кремле высказались о протестах фанатов против Fan ID

Дмитрий Песков о протестах против Fan ID: необходим диалог с фанатским сообществом

Фото: Александр Демьянчук / ТАСС

В Кремле выразили готовность к диалогу с фанатами клубов Российской Премьер-лиги (РПЛ), которые планируют бойкотировать матчи чемпионата из-за недовольства внедрением Fan ID. Об этом сообщает «Р-Спорт».

Позицию Кремля высказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Он подчеркнул, что необходимо не только провести разъяснительную работу, но и выявить причины протестов против Fan ID со стороны фанатского сообщества.

Схожее мнение имеет и министр спорта России Олег Матыцин. Глава ведомства заявил о готовности к диалогу с фанатами.

21 января стало известно о том, что фанаты ЦСКА и «Спартака» планируют бойкотировать матчи РПЛ, кроме того, о бойкоте объявили поклонники «Ростова». По информации Metaratings.ru, вскоре к ним присоединятся болельщики «Локомотива» и «Динамо».

Закон о внедрении паспорта болельщика (Fan ID) начнет действовать с 1 июня, он уже подписан Владимиром Путиным. Система была опробована в ходе чемпионата мира-2018 в России. Для прохода на трибуну каждый болельщик обязан был иметь персонифицированную карту зрителя.

Николай Костюков
Обсудить
Последние новости
Песков ответил Кадырову про Украину фразой «к нашей радости, президент — Путин»
Российский врач назвал отличительную черту омикрона у детей
17-летнюю россиянку нашли мертвой в студенческом общежитии
Джонсон предупредил Украину о «молниеносной войне» с Россией
Назван комфортный для выплаты ипотеки доход
В Греции из-за снегопада в пробке застряли три тысячи автомобилей
В Ереване отменили концерт обвиненного в сатанизме Моргенштерна
В Москве усилят контроль за COVID-ограничениями
Министр обороны Украины заявил о готовности встретиться с Шойгу
Автобус врезался в дом в Лондоне
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter