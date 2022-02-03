Пенсионеры Москвы начнут получать повышенные пенсии 3 февраля

Региональное отделение Пенсионного фонда России (ПФР) по Москве и Московской области сообщило о начале начисления пенсий, проиндексированных на 8,6 процента, а не на 5,9 процента, с четверга, 3 февраля, передает РБК.

В организации указали, что средний размер выплат увеличился на 1,5 тысячи рублей, таким образом, пенсионеры получат 18 984 рубля в месяц.

В февральскую пенсию включат доплату за январь в размере тех же 1,5 тысячи рублей. Решение о новой индексации приняли задним числом, поэтому в прошлом месяце выплаты проходили по старым параметрам.

Президент России Владимир Путин поручил довести повышение страховых пенсий неработающим гражданам до 8,6 процента 12 января. Поводом для такого решения стала непредвиденно высокая инфляция по итогам прошлого года. По данным Росстата, она достигла 8,39 процента, при этом продуктовая инфляция превысила 10 процентов.

Госдума приняла соответствующий законопроект 20 января. Совет Федерации утвердил решение 26 января, после чего его подписал глава государства. Также в конце января Путин заявил о необходимости провести индексацию выплат на 8,6 процента и для военных пенсионеров. Перерасчет для них проведут с начала года.

С февраля увеличатся на 8,4 процента материнский капитал, регулярные выплаты по инвалидности, вдовам погибших ветеранов Великой Отечественной войны и ее участникам, ликвидаторам аварии на Чернобыльской АЭС и ветеранам боевых действий.