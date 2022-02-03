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Путин анонсировал снятие ограничений по карантину для контактных лиц

Путин заявил о намерении властей снимать ограничения по карантину для контактных лиц

Фото: Global Look Press

Российские власти намерены снимать ограничения по карантину людей, которые контактировали с заболевшими COVID-19. Это анонсировал президент Владимир Путин, пишет РИА Новости.

Глава государства предположил, что ограничения будут сниматься в ближайшее время.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что у привитых против коронавируса отсутствует необходимость сидеть на карантине при контакте с больным в течение семи дней, если нет никаких симптомов. По этому поводу есть ряд исследований о том, что у привитых и переболевших концентрация вируса гораздо меньше, добавила главный санитарный врач.

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Юлия Ямпольская
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