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Названа причина снижения продаж PlayStation 5

Продажи PlayStation 5 снизились из-за дефицита компонентов

Фото: Carlo Allegri / Reuters

Консоли PlayStation 5 продаются хуже приставок Sony прошлого поколения. Об этом сообщает издание Venture Beat.

Из отчета Sony следует, что в течение третьего финансового квартала японская корпорация поставила на рынок 3,9 миллиона приставок. Аналитики отметили, что продажи новых консолей снизились: так, консоли PlayStation 4 разошлись за аналогичный период тиражом 4,5 миллиона штук.

В компании назвали основной причиной снижения продаж дефицит компонентов, необходимых для производства гаджета. «Ожидается, что продажи будут ниже октябрьского прогноза из-за ожидаемого снижения поставок деталей PlayStation 5 в первую очередь из-за нехватки компонентов, особенно полупроводников», — отметили представители Sony.

Журналисты отметили, что PlayStation 5 опережает по популярности консоль PlayStation 4, если сравнивать периоды жизненного цикла обеих приставок. Однако именно из-за дефицита компонентов Sony не имеет возможности произвести и продать необходимое количество консолей.

19 января акции Sony рухнули на 13 процентов, и ее капитализация упала на 20 миллиардов долларов за день. Специалисты связали падение с новостью о том, что ее конкурент Microsoft анонсировал покупку игровой компании Activision Blizzard.

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Андрей Ставицкий
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