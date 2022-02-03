Названа причина снижения продаж PlayStation 5

Консоли PlayStation 5 продаются хуже приставок Sony прошлого поколения. Об этом сообщает издание Venture Beat.

Из отчета Sony следует, что в течение третьего финансового квартала японская корпорация поставила на рынок 3,9 миллиона приставок. Аналитики отметили, что продажи новых консолей снизились: так, консоли PlayStation 4 разошлись за аналогичный период тиражом 4,5 миллиона штук.

В компании назвали основной причиной снижения продаж дефицит компонентов, необходимых для производства гаджета. «Ожидается, что продажи будут ниже октябрьского прогноза из-за ожидаемого снижения поставок деталей PlayStation 5 в первую очередь из-за нехватки компонентов, особенно полупроводников», — отметили представители Sony.

Журналисты отметили, что PlayStation 5 опережает по популярности консоль PlayStation 4, если сравнивать периоды жизненного цикла обеих приставок. Однако именно из-за дефицита компонентов Sony не имеет возможности произвести и продать необходимое количество консолей.

19 января акции Sony рухнули на 13 процентов, и ее капитализация упала на 20 миллиардов долларов за день. Специалисты связали падение с новостью о том, что ее конкурент Microsoft анонсировал покупку игровой компании Activision Blizzard.