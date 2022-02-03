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Стали известны подробности об избитом в российском городе девятимесячном ребенке

Избитый в Омске девятимесячный ребенок оказался инвалидом

Кадр: СК РФ

Избитый сожителем матери в Омске девятимесячный ребенок оказался инвалидом. Подробности о мальчике и его семье сообщили в региональном управлении прокуратуры.

Об издевательствах над ребенком стало известно 3 февраля. По данным следователей, 32-летний россиянин в период с 26 января по 1 февраля 2022 года систематически бил сына своей сожительницы по голове, а также брал его за ноги, переворачивал вниз головой и тряс в качестве наказания. Мать в это время была в отъезде.

В результате девятимесячного ребенка с многочисленными травмами доставили в больницу. По предварительным данным прокуратуры, в семье, помимо пострадавшего, еще двое маленьких детей. Все вместе они переехали в Омск из Нижневартовска в декабре 2021 года. Других детей после случившегося изъяли и поместили в Специализированный дом ребенка.

Следственный комитет (СК) возбудил уголовное дело по п. «г» ч. 2 ст. 117 УК РФ («Истязание несовершеннолетнего»). Злоумышленник задержан, в ближайшее время будет решен вопрос об избрании ему меры пресечения.

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Евгения Куликова
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