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На Украине признали превосходство российской армии над силами НАТО

Украинский эксперт Перепелица заявил, что армия России является самой мощной в мире

Фото: Максим Блинов / РИА Новости

Директор Института внешней политики Дипломатической академии при МИД Украины Григорий Перепелица в эфире интернет-канала UkrLife заявил, что российская армия является самой мощной в мире. Видеозапись опубликована на YouTube-канале.

По словам эксперта, сухопутные войска вооруженных сил РФ превосходят армии США и НАТО. «Для того, чтобы сломать восточный фланг НАТО, у России более чем достаточно сухопутных сил», — признал Перепелица. Он отметил, что значительное преимущество над европейскими странами наблюдается и в танках, и в более тяжелых вооружениях.

Ранее президент США Джо Байден одобрил переброску около 2000 американских военных в Европу. Кроме того, сообщалось, что еще около тысячи бойцов армии США, которые в настоящее время дислоцированы на территории Германии, будут передислоцированы в Румынию. Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что Британия и другие союзники США также готовы направить войска на восток НАТО для его усиления.

Марина Совина
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