Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
Россия

Появились данные о пропавшем с получившего пробоину судна в Баренцевом море

Пропавший член экипажа с получившего пробоину судна в Баренцевом море найден мертвым

Фото: Павел Львов / РИА Новости

Пропавший член экипажа с получившего пробоину промыслового судна в Баренцевом море в Мурманской области найден мертвым. Такие данные привел ТАСС источник в региональных экстренных службах.

В четверг, 3 февраля, промысловое судно получило пробоину в Баренцевом море и село на мель. Сотрудникам МЧС удалось спасти четырех человек.

Их нашли в 20 километрах северо-восточнее села Дальние Зеленцы. Спасенные рассказали, что с ними был еще один человек.

На поиски пропавшего вылетал вертолет Ми-8.

Следственный комитет России возбудил дело по части 2 статьи 263 УК («Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации водного транспорта»).

В настоящее время на месте проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств случившегося.

В декабре 2021 года паром с пассажирами, направляющийся из порта Владивостока на остров Попова, потерял ход.

Через некоторое время экипаж смог запустить двигатели самостоятельно.

Истории без цензуры и запретов. Подписывайтесь на «Ленту дна» в Telegram
Анна Щербакова
Обсудить
Последние новости
Кадыров назвал встречу с Путиным доброй
Литва пригрозила Белоруссии новыми санкциями
Польша решила выступить за постоянное нахождение войск США на ее территории
Продажи планшетов обрушились
Россиян предупредили о дальнейшем росте цен на жилье
Загитова напомнила фанатам о завоеванном в командном турнире серебре Игр-2018
Появились данные о пропавшем с получившего пробоину судна в Баренцевом море
Вирусолог рассказал о судьбе «стелс-омикрона» в России
В Австрии обвинили Россию в газовом кризисе
В ВОЗ назвали пандемию COVID-19 угрозой для онкобольных
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.