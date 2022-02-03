Появились данные о пропавшем с получившего пробоину судна в Баренцевом море
Пропавший член экипажа с получившего пробоину промыслового судна в Баренцевом море в Мурманской области найден мертвым. Такие данные привел ТАСС источник в региональных экстренных службах.
В четверг, 3 февраля, промысловое судно получило пробоину в Баренцевом море и село на мель. Сотрудникам МЧС удалось спасти четырех человек.
Их нашли в 20 километрах северо-восточнее села Дальние Зеленцы. Спасенные рассказали, что с ними был еще один человек.
На поиски пропавшего вылетал вертолет Ми-8.
Следственный комитет России возбудил дело по части 2 статьи 263 УК («Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации водного транспорта»).
В настоящее время на месте проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств случившегося.
В декабре 2021 года паром с пассажирами, направляющийся из порта Владивостока на остров Попова, потерял ход.
Через некоторое время экипаж смог запустить двигатели самостоятельно.